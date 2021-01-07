Похоже, история с организацией боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе подходит к концу. В команде чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа заявили, что ничто не помешает бою с обладателем титула IBF Тайсоном Фьюри. Даже Александр Усик.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что продолжает искать место для боя. Об этом сообщает talkSPORT.

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У нас есть контракт

Пока не известно, где состоится бой. Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри могут встретиться в Великобритании, США или Саудовской Аравии.

Последние две недели каждый день велись разговоры об этом поединке. В последнее время я часто путешествую, чтобы посмотреть, где можно будет устроить этот бой,

– сказал Хирн.

По словам Эдди Хирна, пока ничто не может помешать бою Джошуа с Фьюри. Хотя украинский боксер Александр Усик является обязательным соперником для Джошуа.

Также промоутер Джошуа назвал приблизительную дату поединка.

"У нас есть контракт, который был согласован очень давно, и ничего не изменилось. Этот бой запланирован на конец мая – начало июня, и я не вижу, что бы ему мешало", – отметил Хирн.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри?

Британские боксеры в 2020 году подписали контракт на два поединка в 2021 году. Они хотят определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Но помехой бою стали официальные претенденты. В частности, Джошуа должен провести бой с Усиком.

В то же время Тайсон Фьюри так и не дал реванш Деонтею Уайлдеру. В команде Фьюри заявляют, что Уайлдер банально решил не пользоваться опцией о реванше. Впрочем, Уайлдер имеет другую версию.