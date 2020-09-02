Британский боксер Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) может выйти на ринг против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО), а на кону будет стоять титул WBO. Такой поединок может состояться, если Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от обязательной защиты.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен готов организовать поединок между боксерами. Об этом сообщает iFL TV.

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Британец – новый соперник Усика?

Он уже предложил провести этот поединок. По его словам, Даниэль гораздо больше по комплекции, чем Усик, но преимущество украинца – опыт. Усик уже успел провести один бой в супертяжелом весе, но, по мнению промоутера, Усику будет сложно справиться с силой и молодостью британца.

Уоррен думает, что Дюбуа смог бы нанести украинцу поражение.

Уже 24 октября британец должен провести бой против земляка Джо Джойсона (11-0, 10 КО). Дюбуа занимает вторую строчку в рейтинге WBO.

Украинец же должен выйти на ринг против Дерека Чисоры, бой должен состояться 31 октября. Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок может быть перенесен из-за финансовой части поединка.

Что известно о потенциальном сопернике Усика

Дюбуа еще ни разу не пробовал вкус поражений. Он был участником юношеских Олимпийских игр (2014) в любителях. Среди профессионалов становился чемпионом по версии WBS Silver (с 2019 до сегодня), WBO International (с 2019 до сегодня), WBO Global (2019).

Чемпион Европы по версии WBO (2019). Дюбуа течение 2017/19 лет становился чемпионом мира среди молодежи по версии WBC Youth, а также региональным чемпионом Содружества наций (с 2019 до сегодня), чемпионом Великобритании (с 2019 до сегодня).

По состоянию на июль 2020 года лучшая позиция, которую занимал боксер – 18. Также он занимает 6 место в рейтинге среди всех британских боксеров в тяжелом дивизионе.