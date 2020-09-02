Британський боксер Даніель Дюбуа (15-0, 14 КО) може вийти на ринг проти українця Олександра Усик (17-0, 13 КО), а на кону стоятиме титул WBO. Такий поєдинок може відбутись лише, якщо Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відмовиться від обов'язкового захисту.

Британський промоутер Френк Уоррен готовий організувати поєдинок між боксерами. Про це повідомляє iFL TV.

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Британець новий суперник Усика?

Він вже запропонував провести цей поєдинок. За його словами, Даніель набагато більше за комплекцією, ніж Усик, але перевага українця – досвід. Усик вже встиг провести один бій у суперважкій вазі, але на думку промоутера, Усику буде складно впоратись із силою та молодістю британця.

Уоррен гадає, що Дюбуа зміг би завдати українцю поразки.

Вже 24 жовтня британець повинен провести бій проти земляка Джо Джойсона (11-0, 10 КО). Дюбуа займає другу сходинку у рейтингу WBO.

Українець же має вийти на ринг проти Дерека Чісори, бій повинен відбутись 31 жовтня. Промоутер Едді Хірн заявив, що поєдинок може бути перенесений через фінансову частину поєдинку.

Що відомо про потенційного суперника Усика

Дюбуа ще жодного разу не куштував смак поразок. Він був учасником юнацьких Олімпійських ігор (2014) у любителях. Серед професіоналів ставав чемпіоном за версіями WBS Silver (з 2019 до сьогодні), WBO International (з 2019 до сьогодні), WBO Global (2019).

Чемпіон Європи за версією WBO (2019). Дюбуа протягом 2017/19 років ставав чемпіоном світу серед молоді за версією WBC Youth, а також регіональним чемпіоном Співдружності націй (з 2019 до сьогодні), чемпіоном Великобританії (з 2019 до сьогодні).

Станом на липень 2020 року найкраща позиція, яку займав боксер – 18. Також він посідає 6 місце у рейтингу серед усіх британських боксерів у важкому дивізіоні.