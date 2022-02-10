Усик – маленький лох, я порву его, – Фьюри атакует украинца

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сообщил, что после поединка с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) планирует встретиться с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19) -0, 13 ДО).

Промоутеры Усика и Фьюри намеревались устроить объединительный бой между боксерами, но в итоге команда британца решила организовать Тайсону поединок против претендента по линии WBC Диллиана Уайта.

Смотрите также Один самый мощный панчер, а другой может танцевать на ринге, – Фьюри сравнил Усика и Уайлдера

"Ты можешь получить только соперника, с которым будешь драться в следующем бою. Дальше я подернусь с Диллианом Уайтом, а потом есть маленький лох по фамилии Усик. Я порву его. Он средневес. Я запакую его и отправлю обратно в средний вес. Вот что я намерен сделать", – дерзко заявил британец.

Усик же в следующем бою должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

"Джошуа – большой и старый бодибилдер, грош ему цена. Так что я не хочу слышать, насколько хорош Усик. Пусть подерется с настоящим супертяжеловесом", – сказал Фьюри.

Что нужно для боя Усик – Фьюри