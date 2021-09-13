Усик лучше, чем кажется, – Фьюри резко изменил мнение об украинце и провел параллели с собой
Источник:Frank Warren's Queensberry Promotions
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри крайне непоследователен в своих высказываниях. До недавнего времени Тайсон скептически высказывался о шансах Александра Усика в тяжелом весе. Теперь же Фьюри вроде бы изменил свое представление об украинце.
Фьюри похвалил Усика
Тайсон заявил, что в предыдущих двух боях Усика против Дерека Чисоры и Чазза Уизерспуна он увидел "не так уж и много". Фьюри предположил, что Александр намеренно не показывал свою истинную силу.
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Но потом я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Возможно, он играл с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом,
– сказал чемпион мира.
Тайсон добавил, что украинец специально выглядел плохо на ринге, чтобы заполучить большой бой и показать свое истинное лицо.
"Многие бойцы ужасно выглядели в поединках, чтобы получить большие бои. Потом они пользовались случаем и побеждали в больших поединках", – отметил Фьюри.
Тайсон провел параллели со своим отношение к серьезным соперникам и заявил, что Усик может мощно выступить в чемпионском поединке.
Меня мучают подозрения, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать ужасный бой с мешком, но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки,
– резюмировал боксер.
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- До сих пор единственный украинский абсолютный чемпион мира в боксе может стать только третьим боксером после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который получит титул в первом тяжелом и тяжелом весах.