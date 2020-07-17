Усик и Ломаченко провели необычную тренировку на воде: фото
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17-0, 13 КО) и чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBO, WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) провели совместную тренировку в Одессе.
Спортсмены утром поплавали на каяках. Усик выложил соответствующее фото в соцсети Instagram.
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"Утренняя тренировка", – написал Александр Усик. Судя по довольной улыбке Усика, такой опыт ему пришелся вполне по душе.
Достижения Василия Ломаченко: главное
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне, снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не испытал ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, преодолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.