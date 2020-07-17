Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (17-0, 13 КО) та чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBO, WBA Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) провели спільне тренування в Одесі.