Усик і Ломаченко провели незвичне тренування на воді: фото
Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (17-0, 13 КО) та чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBO, WBA Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) провели спільне тренування в Одесі.
Спортсмени вранці поплавали на каяках. Усик виклав відповідне фото в соцмережі Instagram.
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"Ранкове тренування", – написав Олександр Усик. Судячи з задоволеної усмішки Усика, такий досвід йому припав цілком до душі.
Досягнення Василя Ломаченка: головне
- У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.
- На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.
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