СМИ сообщают, что команда боксера работает над тем, чтобы он смог покинуть Украину и подготовиться к предстоящему бою.

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В настоящее время спортсмен находится в Украине. После начала войны России против Украины он добровольно вернулся домой из Греции.

Ломаченко сразу же пополнил ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Ранее отмечалось, что поединок Камбосос-Ломаченко может состояться уже 5 июня 2022 года.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначила Камбосос защиту титулов в бою против украинца.

Менеджер украинца сообщал, что боксеры могут провести два поединка. То есть, если Камбосос проиграет, то будет иметь шанс на реванш.

Если на следующей неделе не станет понятным, сможет ли Ломаченко покинуть Украину и начать тренировочный лагерь, команда Камбососа активизирует переговоры с Дэвином Хейни.

Однако как боксер сможет уехать из страны тоже неизвестно. Поскольку в Украине сейчас действует военное положение, согласно которому мужчины от 18 до 60 лет не могут покинуть страну.