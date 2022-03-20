"Якщо війна не закінчиться, то боксери повернуться до тероборони"

Промоутер зазначив, що відповідне рішення погоджено з міністром культури України. Обидва боксери повернулися до рідної країни після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

До теми Ломаченко може виїхати з України, аби підготуватися до поєдинку проти Камбососа

Усик та Ломаченко вступили до лав територіальної оборони своїх міст.

Хоча Олександр мав захищати звання чемпіона світу у важкій вазі від Ентоні Джошуа, тоді як Василь – битися за титули у легкій вазі проти Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав шанс виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти австралійця. Тепер цю можливість має й Усик.

Арум розповів, що уряд України надасть дозвіл на виїзд боксерам для проведення титульних поєдинків. Попри те, що виїжджати з країни не можуть чоловіки, віком від 18 до 60 років.

"Уряд України співпрацює з нами, як і з Ломаченком та Усиком. Вони розуміють, що їхній виїзд з України для тренувань та участі в поєдинках – величезний рекламний хід. Сподіваюся, війна закінчиться, а якщо ж ні, то вони повернуться у територіальну оборону", – сказав фахівець.

Проте боксери ще не повідомляли промоутера про своє рішення.

Не знаю, що вони вирішать, чи погодяться на пропозицію залишити країну та тренуватися до поєдинків. Усі вони герої. Кожен тут, у Сполучених Штатах, а також по всьому світу, підтримує Україну. Українці показують, наскільки хоробрими вони є,

– додав промоутер.

Що відомо про майбутні поєдинки українців