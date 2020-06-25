Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, встретится с Энтони Джошуа – обладателем титулов WBO, WBA и IBF. Боксеры заключили соглашение на два поединка в 2021 году, но Фьюри предостерег фанатов, которые ожидают поединок.

Что мешает бою Фьюри-Джошуа

31-летний Фьюри заявил, что не может быть уверен, что Джошуа выигрывает свои следующие бои. В интервью ютуб-канал iFL TV Тайсон сказал, что поражения в ближайших боях могут помешать поединку.

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"Я никогда не был убежден, никогда-никогда не могу быть уверенным в том, что побьюсь с Энтони Джошуа", - заявил Тайсон.

Он ставит под сомнение победы Джошуа в поединках с Кубратом Пулевым и украинцем Александром Усиком.

Также Тайсон допускает поражение в реванше с американцем Деонтеем Уайлдером.

Как я могу быть уверен, что он пройдет Пулева и Усика без поражений. Как я могу быть убежден, что размажу Уайлдера? Он может разбомбить меня в первом раунде и все, до свидания,

– заявил Фьюри.

Тайсон добавил, что ненавидит говорить о боях, которых нет.

"Могу ли я честно сказать о том, что бой с Джошуа состоится на 100 процентов? Нет. Но если мы оба пройдем следующие два поединка, тогда я буду знать, что это произойдет", – сказал Фьюри.

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Кто стоит на пути боя Фьюри – Джошуа

Оба британцы имеют официальных соперников на ближайшие поединки. Джошуа должен провести обязательную защиту по линии IBF против Кубрата Пулева.

Зато Тайсона ждет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Также 30-летний Джошуа, если победит Пулева, должен провести официальнюу защиту по линии WBO против Усика.

При этом официальным претендентом на пояс WBC Фьюри является еще один британец – Диллиан Уайт.

Впрочем, промоутер Джошуа Эдди Хирн утверждает, что встреча Энтони и Тайсона состоится при любых условиях.