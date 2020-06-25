Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, встретится с Энтони Джошуа – обладателем титулов WBO, WBA и IBF. Боксеры заключили соглашение на два поединка в 2021 году, но Фьюри предостерег фанатов, которые ожидают поединок.
Что мешает бою Фьюри-Джошуа
31-летний Фьюри заявил, что не может быть уверен, что Джошуа выигрывает свои следующие бои. В интервью ютуб-канал iFL TV Тайсон сказал, что поражения в ближайших боях могут помешать поединку.
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"Я никогда не был убежден, никогда-никогда не могу быть уверенным в том, что побьюсь с Энтони Джошуа", - заявил Тайсон.
Он ставит под сомнение победы Джошуа в поединках с Кубратом Пулевым и украинцем Александром Усиком.
Также Тайсон допускает поражение в реванше с американцем Деонтеем Уайлдером.
Как я могу быть уверен, что он пройдет Пулева и Усика без поражений. Как я могу быть убежден, что размажу Уайлдера? Он может разбомбить меня в первом раунде и все, до свидания,
– заявил Фьюри.
Тайсон добавил, что ненавидит говорить о боях, которых нет.
"Могу ли я честно сказать о том, что бой с Джошуа состоится на 100 процентов? Нет. Но если мы оба пройдем следующие два поединка, тогда я буду знать, что это произойдет", – сказал Фьюри.
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Кто стоит на пути боя Фьюри – Джошуа
Оба британцы имеют официальных соперников на ближайшие поединки. Джошуа должен провести обязательную защиту по линии IBF против Кубрата Пулева.
Зато Тайсона ждет третий бой с Деонтеем Уайлдером.
Также 30-летний Джошуа, если победит Пулева, должен провести официальнюу защиту по линии WBO против Усика.
При этом официальным претендентом на пояс WBC Фьюри является еще один британец – Диллиан Уайт.
Впрочем, промоутер Джошуа Эдди Хирн утверждает, что встреча Энтони и Тайсона состоится при любых условиях.