Майк Тайсон или Александр Усик: Холифилд назвал лучшего боксера планеты

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте. После поединка Эвандер Холифилд принял участие в блиц-опросе относительно лучшего боксера мира.

Легендарный боксер так и не смог выбрать одного лучшего боксера планеты. Эвандер Холифилд уверенно начал опрос между топовыми бойцами, отдав предпочтение Деонтею Уайлдеру, а не Фрэнку Бруно.

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Кого выбрал Эвандер Холифилд

Далее у бывшего боксера в опросе появился Майк Тайсон. "Железный Майк" победил в дуэлях Деонтея Уайлдера, Виталия Кличко, Энтони Джошуа, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

Когда выбор дошел до нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте, здесь Холифилд взял паузу. Эвандер не смог выбрать лучшего среди Майка Тайсона и Александр Усика.

Хм, не знаю. Здесь точно не скажу,

– ответил легендарный боксер.

Напомним, что в ночь на 19-е мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою за абсолют. Боксеры провели все 12 раундов, а по раздельному решению судей победу одержал украинец. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира с 1999-го года, когда этим званием владел Леннокс Льюис, который тогда победил Холифилда в бою за три чемпионских титула.

Перед началом поединка Холифилд посетил раздевалку Усика, поддержав украинского боксера.