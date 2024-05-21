Легендарний боксер так і не зміг обрати одного найкращого боксера планети. Евандер Холіфілд впевнено розпочав опитування між топовими бійцями, надавши перевагу Деонтею Вайлдеру, а не Френку Бруно.

Читайте також Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Кого обрав Евандер Холіфілд

Далі у колишнього боксера в опитуванні з'явився Майк Тайсон. "Залізний Майк" переміг у дуелях Деонтея Вайлдера, Віталія Кличка, Ентоні Джошуа, Джо Фрейзера, Джорджа Формана, Володимира Кличка та Тайсона Ф'юрі.

Коли вибір дійшов до нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті, тут Холіфілд взяв паузу. Евандер не зміг обрати найкращого серед Майка Тайсона та Олександр Усика.

Хм, не знаю. Тут точно не скажу,

– відповів легендарний боксер.

Нагадаємо, що у ніч на 19-те травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у бою за абсолют. Боксери провели усі 12 раундів, а за роздільним рішенням суддів перемогу здобув українець. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу із 1999-го року, коли цим званням володів Леннокс Льюїс, який тоді переміг Холіфілда у бою за три чемпіонські титули.

Перед початком поєдинку Холіфілд завітав до роздягальні Усика, підтримавши українського боксера.