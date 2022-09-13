Готов даже сбросить вес: Усик рассказал о своей следующей цели

Непобедимый Александр Усик вернулся в Украину после реванша из Энтони Джошуа. Пока боксер посещает много благотворительных ивентов.

Усик: Немножко скину вес, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами

Александр уже не раз говорил о том, что ему нравится футбол. Однажды у него даже была возможность выйти на поле, как игрок.

Дивіться также Семейная идиллия: Усик поделился романтическими фото с женой

Зимой Усик тренировался в составе Полесья на собрании в Турции. Боксер даже принял участие в матче против Вереса на товарищеском турнире Winter Cup, отыграв 15 минут.

Однако теперь у боксера появилась новая цель, ради которой он готов сбросить вес.

"Я очень хочу (сыграть в УПЛ). У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду Полесья. А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью – высшая лига.

И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в высшей лиге. Я буду готовиться к высшей лиге, немного скину вес, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами. Да, центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", – сказал украинский боксер.

Отметим, что после 3 туров Первой лиги Полесья в своей группе (вместе с Карпатами) возглавляет турнирную таблицу.

Чем занимается Усик после реванша из Джошуа