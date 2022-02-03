Усик и Гвоздик сошлись в беспрецедентной дуэли взглядов: горячее фото битвы боксеров
Источник:24 канал
Александр Усик и Александр Гвоздик – хорошие друзья, ведь вместе покоряли Олимпийские игры в 2012 году и поддерживали друг друга на профи-ринге. Но на время звездным украинским боксерам пришлось стать соперниками. По крайней мере, попробовать.
Гвоздик попытался напугать Усика
Александр Усик отправился в Турцию, чтобы дебютировать за футбольный клуб Полесья на товарищеском турнире Winter Cup. Соперниками житомирского клуба будут Черноморец, Вереск и Металлист, сообщает 24 канал.
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Казалось, что Усик единственный, кто будет наводить ужас на соперников своей мощью. И Металлист привез достойного соперника для обладателя поясов WBO, WBA, IBF в тяжелом весе.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик приехал в Турцию вместе с Металлистом.
Усик должен был дебютировать за Полесье 3 февраля, однако игру перенесли на следующий день. Боксер решил выпустить пару и сошелся в дуэли взглядов с Гвоздиком.
Гвоздик написал в своем инстаграме, что пытался напугать Усика и вроде бы у него это получилось. Но уже на следующем фото в инстаграме боксеры сдерживались, чтобы не рассмеяться. Дружба есть дружба!
Гвоздик и Усик / Фото из инстаграма Гвоздика
- Гвоздик закончил карьеру боксера еще в 2020 году и недавно заявил, что может попробовать себя в футболе. Впоследствии Усик рассказал, что его бывший партнер по сборной Украины по боксу действительно может выйти на футбольное поле.
- Усик и Гвоздик не могут пересечься в ринге, ведь разные по габаритам. Что касается футбола, то такой случай у бойцов может появиться 11 февраля, когда запланирован матч Полесье – Металлист.