Александр Усик готов сменить своих промоутеров уже в ближайшее время. Украинец сотрудничает с компанией К2 Promotions, которая принадлежит братьям Кличко.

У Усика вскоре закончится контракт с К2 Promotions. В интервью USYK 17 боксер рассказал, что может сменить менеджеров. На рынке возможными претендентами на Усика являются гиганты Top Rank и Matchroom Boxing во главе с Бобом Арумом и Эдди Хирном соответственно.

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Кого выберет Усик

33-летний боксер открыто заявил, что подпишет наиболее выгодный для него контракт.

Я подпишу контракт с тем, кто мне предложит лучшие условия. Я напрямую говорю: это бизнес. Если К2 предложит хорошие условия, я продолжу сотрудничать. Это ребята из Украины, у нас есть личное общение. Если предложит кто-то лучше – будем разговаривать. Все в рамках работы,

– сказал Усик.

Top Rank отказалась от Усика

Украинец мог стать клиентом известной американской компании Top Rank еще в начале профессиональной боксерской карьеры. Однако в Top Rank отказались от Усика.

Тогда компания подписала контракт с Василием Ломаченко, с которым сотрудничает до сих пор.

Через некоторое время глава Top Rank Боб Арум объяснил свое решение. По его словам, Усик хотел выступать в первом тяжелом весе.

На то время Арум сотрудничал с телеканалом HBO, поэтому продвижение боксера в первом тяжелом весе было невозможным.