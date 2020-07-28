Олександр Усик готовий змінити своїх промоутерів уже найближчим часом. Українець співпрацює з компанією К2 Promotions, яка належить братам Кличкам.

В Усика невдовзі закінчиться контракт з К2 Promotions. В інтерв'ю USYK 17 боксер розповів, що може змінити менеджерів. На ринку можливими претендентами на Усика є гіганти Top Rank і Matchroom Boxing на чолі з Бобом Арумом та Едді Хірном відповідно.

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Кого вибере Усик

33-річний боксер відкрито заявив, що підпише найбільш вигідний для нього контракт.

Я підпишу контракт з тим, хто мені запропонує кращі умови. Я безпосередньо кажу: це бізнес. Якщо К2 запропонує хороші умови, я продовжу співпрацювати. Це хлопці з України, у нас є особисте спілкування. Якщо запропонує хтось краще – будемо розмовляти. Все в рамках роботи,

– сказав Усик.

Top Rank відмовилася від Усика

Українець міг стати клієнтом відомої американської компанії Top Rank ще на початку професійної боксерської кар'єри. Проте в Top Rank відмовилися від Усика.

Тоді компанія підписала контракт з Василем Ломаченком, з яким співпрацює досі.

Через деякий час глава Top Rank Боб Арум пояснив своє рішення. За його словами, Усик хотів виступати у першій важкій вазі.

На той час Арум співпрацював з телеканалом HBO, тому просування боксера у першій важкій вазі було неможливим.