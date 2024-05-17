Уже в эту субботу, 18 мая в Саудовской Аравии на ринге встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Читайте также Устроил клоунаду на битве взглядов: Фьюри отказался смотреть в глаза Усику
Поддержка Ибрагимовича для Фьюри
Бывший футболист надеется, что Фьюри хорошо подготовился в лагере. Однако он отмыл, что британец хорошо выглядит.
Наслаждайся поединком. Я почти уверен, что ты знаешь, что нужно делать. И я почти уверен, что ты будешь делать то, что и всегда – творить историю. Будь собой, иди туда и танцуй. И принеси нам удовольствие. Но самое главное, делай то, на что способен – побеждай,
– заявил Ибрагимович.
Отметим, что в октябре на фанатов бокса ждет также реванш между украинцем и британцем.