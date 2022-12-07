Бой за абсолют близко: команда Усика выпустила промо-ролик к поединку с Фьюри – горячее видео
Источник:ютуб-канал Александра Усика
Александр уже готовится к битве за звание абсолютного чемпиона мира. Вероятно, поединок за четыре пояса состоится весной следующего года.
В субботу, 3 декабря, состоялся бой за пояс WBC в тяжелом весе. Его обладатель Тайсон Фьюри защитил титул, преодолев техническим нокаутом Дерека Чисору.
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Этот результат открывает перед "Цыганским королем" путь к бою за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Именно украинцу принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
Усик уже намекает на готовность драться с Фьюри. На ютуб-канале Александра вышел промо-ролик к потенциальному бою с Тайсоном. В нем были показаны самые лучшие моменты последних боев чемпионов по боксу.
Промо боя Усик – Фьюри:
К слову, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон высказал несколько неприятных слов по адресу украинца, после чего призвал его принять бой.
Когда сойдутся Усик и Фьюри
- Напомним, что в августе Усик защитил свои пояса в бое-реванше против Энтони Джошуа.
- Фьюри вызвал украинца на бой в декабре, однако Александр отказался сразиться в 2022 году.
- Именно поэтому Тайсон решил поискать нового соперника на 3 декабря. Сначала он вызвал на сражение Джошуа, но тот не подписал контракт. Поэтому выбор пал на Чисору.
- Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.
- Вероятным местом проведения называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.