В себя настолько не верю, как в свою страну, - Усик сделал важное заявление перед боем с Фьюри
Источник:Mail Sport Boxing
Александр Усик дал интервью накануне поединка с Тайсоном Фьюри. Боксер пошел на важный шаг и рассказал о войне в Украине.
Уже 18 мая в столице Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинец и британец будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
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Усик словесно поддержал Украину и ВСУ
Боксер рассказал о войне и отметил, что сейчас наша страна переживает сложные времена, поскольку борется за свою свободу.
Как раз сейчас мы боремся за свою жизнь. Будем ли мы свободными, или нас всех уничтожат. Я верю в Украину настолько, что, мне кажется, я в себя не настолько верю, как в свою страну. Но и в себя я также верю, в свою победу. В войне, как и в боксе, размер не сильно имеет значение. Очень сильно имеет значение умение и характер. Украинские солдаты как раз показывают умение и свой характер,
– заявил Александр Усик.
Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.