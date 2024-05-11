Оба боксера уже прибыли в Саудовскую Аравию. Они проводят завершающие тренировки и готовятся к официальным процедурам перед стартом поединка.
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Уважение к Усику
Своими ожиданиями от боя поделился промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен. Он дал оценку боксерскому наследию Александра Усика и рассказал, могут ли игры разума и постоянный трэш-ток Тайсона Фьюри повлиять на украинского чемпиона.
Усик – сложный соперник. Он непобедимый как профессионал, и у него безупречная любительская и профессиональная карьеры. Не считаю, что вы можете одолеть его играми разума. Я не думаю, что он настолько глуп, чтобы вестись на это,
– заявил Уоррен.
Несмотря на это, 72-летний промоутер верит в победу своего боксера и назвал сценарий, который он хочет увидеть в ринге:
"Когда прозвучит первый гонг, ход боя будет зависеть от того, кто будет контролировать ситуацию и кто навяжет свой стиль. Вот что нужно делать Тайсону – навязать свой стиль. Я думаю, что он способен сделать это, и мне нравится думать, что это будет похоже на его второй бой с Деонтеем Уайлдером. Вот как я хотел бы, чтобы все прошло".
Напомним, что накануне свой прогноз на бой за абсолют дал Тони Белью. Он считает, что стиль Тайсона Фьюри является удобным для Александра Усика и заявил, что украинец одержит победу по очкам.