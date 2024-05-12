Уже 18 мая в столице Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинец и британец будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Читайте также "Он непобедимый": промоутер Фьюри оценил уровень Усика и дал прогноз на "бой века"

Усик словесно поддержал Украину и ВСУ

Боксер рассказал о войне и отметил, что сейчас наша страна переживает сложные времена, поскольку борется за свою свободу.

Как раз сейчас мы боремся за свою жизнь. Будем ли мы свободными, или нас всех уничтожат. Я верю в Украину настолько, что, мне кажется, я в себя не настолько верю, как в свою страну. Но и в себя я также верю, в свою победу. В войне, как и в боксе, размер не сильно имеет значение. Очень сильно имеет значение умение и характер. Украинские солдаты как раз показывают умение и свой характер,

– заявил Александр Усик.

Интересно. Победитель боя Усик – Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона, а также уникальные часы.

Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.