Безразлично уважение Фьюри: Усик рассказал о подготовке к бою за абсолют и игры разума

Уже 17 февраля 2024 года состоится первый в истории хевивейта бой за звание абсолюта, который будет владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами. В нем будут определять сильнейшего Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Спортсмены уже провели совместную пресс-конференцию и дуэль взглядов. На этом событии британский боксер вел себя очень нагло и чуть не спровоцировал драку, что, по мнению украинского чемпиона, является признаком страха.

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Усик не думает о Фьюри

Александр Усик поделился ожиданиями от грядущего боя. Украинец заявил, что пока не думает о британце на этом этапе подготовки, а вся его энергия сконцентрирована на проведении максимально продуктивного тренировочного лагеря:

Я уважаю Фьюри, а уважает ли он меня – мне все равно. Я не думаю о бое, я думаю о спарринге, плавании, беге и всем остальном, через что я должен пройти в тренировочном лагере. Я не думаю о Тайсоне Фьюри, и единственная причина, почему он у меня в голове, это потому, что я вижу его здесь, идя по коридорам.

При этом украинский боксер уверен, что в психологическом плане он сумел получить преимущество над Тайсоном Фьюри и залез ему в голову.

Я о нем не думаю, но я уже у него в голове. Я, наверное, танцую и пою у него в голове,

– сказал Усик.

Напомним, что "бой века" состоится в Саудовской Аравии. В контракте есть пункт о реванше Поэтому вероятно фанатов бокса ожидает еще одна супербитва в будущем.