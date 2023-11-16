Топовый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, обладающий престижными чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, прокомментировал скандальное поведение обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри на дуэли взглядов после назначения даты боя. Поединок состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

Читайте также: "Пусть пояса вернутся в Украину": промоутер Усика – о назначении боя за абсолют

Усик: Фьюри очень много говорит

Бла-бла-бла, Тайсон Фьюри очень много говорит. Это можно объяснить тем, что он испытывает страх, он не чувствует комфорта, он в чем-то неуверен.

– сказал Усик на пресс-конференции.

Ожидалось, что Усик и Фьюри проведут бой 23 декабря этого года. Однако противостояние пришлось отложить из-за неожиданно тяжелого сражения "Цыганского короля" со звездой MMA Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.