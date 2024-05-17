Усик приехал на взвешивание в вышиванке с портретом военного, которого казнили россияне

К поединку за абсолют в Эр-Рияде приковано внимание всего мира. Во время такого грандиозного медиамероприятия важно напоминать сообществу о войне в Украине.

В пятницу, 17 мая, в столице Саудовской Аравии состоялась официальная процедура взвешивания и финальная битва взглядов. Уже завтра непобежденные чемпионы Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг, пишет 24 Канал.

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База от украинского чемпиона

Этот поединок вызвал огромный ажиотаж у мирового сообщества. К чести Александра Усика он не забывает доносить важные месседжи о войне в Украине.

В частности на процедуру взвешивания Усик прибыл в яркой вышиванке, на которой был портрет украинского военного Александра Мациевского и строки стихотворения, которые посвятил ему наш чемпион.

Усик прибыл в вышиванке с портретом Героя Украины: смотрите видео

Подвиг Александра Мациевского

Напомним, что Александр Мациевский был солдатом Вооруженных сил Украины. В составе своего подразделения он защищал Родину от захватчиков.

В конце декабря 2022 года он попал в плен к оккупантам. Долгое время была неизвестной его судьба. Впоследствии в сети появилось видео казни украинского военного. Последними словами Героя был лозунг: "Слава Украине".

Александр Усик посвятил воину следующие строки: