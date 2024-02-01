Борюсь за всю нацию, – Усик рассказал о своей мотивации и преимуществе в бою за абсолют

1 февраля 2024, 10:46
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Источник:

The Ring

В субботу, 17 февраля, Александр Усик выйдет в ринг, чтобы попытаться стать первым абсолютным чемпионом в истории королевской весовой категории в эпоху четырех поясов. Его соперником будет британец Тайсон Фьюри.

Оба боксера еще не знали горечи поражения на профессиональном уровне. Украинец победил в каждом из 21 боя, а британец провел 35 поединков и лишь однажды была зафиксирована ничья – против Деонтея Уайлдера.

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Преимущество в мотивации

Накануне эпохальной битвы Александр Усик рассказал, чем он отличается от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Украинец рассказал, что он будет биться за всю нацию, которая находится в состоянии войны, а британец будет бороться только за себя.

Каждое утро, когда я встаю в пять на пробежку, первое, о чем я думаю, это моя страна и мой народ. Я думаю о наших людях, которые борются на передовой, и о жертвах, которые они приносят ради меня и моей семьи. После боя я сразу вернусь в Украину. Я люблю своих людей. Я хочу подарить им радость победы. Я борюсь за всю нацию, Тайсон Фьюри борется за себя,
– сказал Усик.

Интересно. Накануне вышел эпический проморолик к бою, в котором будущие соперники продемонстрировали замечательные актерские способности.

Напомним, что в контракте спортсменов есть пункт о реванше. Сначала говорилось, что он состоится только при условии, что первый бой будет зрелищным, однако 30 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что независимо от результата битвы будет "вторая глава эпопеи".

Автор: Денис Іваненко