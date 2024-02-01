Борюсь за всю нацию, – Усик рассказал о своей мотивации и преимуществе в бою за абсолют

В субботу, 17 февраля, Александр Усик выйдет в ринг, чтобы попытаться стать первым абсолютным чемпионом в истории королевской весовой категории в эпоху четырех поясов. Его соперником будет британец Тайсон Фьюри.

Оба боксера еще не знали горечи поражения на профессиональном уровне. Украинец победил в каждом из 21 боя, а британец провел 35 поединков и лишь однажды была зафиксирована ничья – против Деонтея Уайлдера.

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Преимущество в мотивации

Накануне эпохальной битвы Александр Усик рассказал, чем он отличается от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Украинец рассказал, что он будет биться за всю нацию, которая находится в состоянии войны, а британец будет бороться только за себя.

Каждое утро, когда я встаю в пять на пробежку, первое, о чем я думаю, это моя страна и мой народ. Я думаю о наших людях, которые борются на передовой, и о жертвах, которые они приносят ради меня и моей семьи. После боя я сразу вернусь в Украину. Я люблю своих людей. Я хочу подарить им радость победы. Я борюсь за всю нацию, Тайсон Фьюри борется за себя,

– сказал Усик.

. Накануне вышел эпический проморолик к бою , в котором будущие соперники продемонстрировали замечательные актерские способности.

Напомним, что в контракте спортсменов есть пункт о реванше. Сначала говорилось, что он состоится только при условии, что первый бой будет зрелищным, однако 30 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что независимо от результата битвы будет "вторая глава эпопеи".