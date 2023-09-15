"Маленький украинский бомж": Тайсон Фьюри высказал категорическую позицию относительно Усика

Британский боксер подчеркнул, что не намерен выходить на ринг ради объединения чемпионских поясов. Не обошлось без оскорблений в сторону Александра.

Два года назад Александр Усик впервые победил Энтони Джошуа. Это позволило украинцу завоевать пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После этого Усик уже провел две успешные защиты поясов, выиграв у того же Эй Джея и Даниэля Дюбуа. Впрочем, главной целью Александра было сражение за звание абсолютного чемпиона мира.

Для этого необходимо сойтись на ринге с Тайсоном Фьюри, которому принадлежит пояс WBC. Впрочем, сам "Цыганский король" заявил, что не заинтересован в этом поединке, добавив уже привычные для себя образы в сторону Усика.

Я не заинтересован в поединке с Усиком. Он маленький украинский бездомный. Это все, что он для меня значит. Нет никакого интереса к объединению поясов в дивизионе. Для меня это дерьмо неважно. Все эти разговоры об объединении и тому подобное – это действительно ничего не значит для меня. Я ищу самую большую зарплату. Большую часть времени Усик этого не делает. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому его не продать,

– сказал Фьюри.

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В начале этого года команды боксеров уже проводили переговоры по организации боя за абсолют. Стороны были даже близки к договору, но сам Тайсон срывал поединок странными условиями и заявлениями.

Фьюри решил поиграть на публику и показательно избил почти 40-летнего Дерека Чисору. Более того, в октябре этого года "Цыганский король" сразится с эксчемпионом ММА Фрэнсисом Нганну.