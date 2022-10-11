Усик – маленький иностранец, – Фьюри в очередной раз обидно высказался об украинце

Тайсон Фьюри снова продолжает делать свое "шоу". Он еще раз поделился мыслями об Александре Усике.

Фьюри снова начал с оскорблений, он назвал украинского боксера "маленьким иностранцем". Тайсон считает, что усыка никто не знает за границей.

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Фьюри: Мне безразлично Александра Усика

Мне безразлично Александра Усика. Усик – маленький иностранец, никто не знает его имени. Никому нет до него дела,

– сказал Фьюри.

Также "Цыганский король" заверил, что сконцентрирован только на себе, другие боксеры его не интересуют.

"Усик поднялся в весе и избил бодибилдера. Ему предложили драться в декабре, но он отказался. Если в следующем году он решит пойти в крузервейт – позвольте ему это сделать. Мне все равно, что делают другие люди. Я сосредоточен на своей жизни", – добавил. Тайсон.

Состоится ли бой Усик – Фьюри

Недавно Тайсон опубликовал видео по тренировкам , он показал, как Александр Усик будет боксировать против него.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подчеркнул, что главной целью его клиента является бой с Александром Усиком . По его словам, этот поединок может пройти уже в начале 2023 года.

Глава Top Rank Боб Арум также рассказал, когда может произойти бой между Усиком и Фьюри .