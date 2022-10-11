Ф'юрі знову почав з образ, він назвав українського боксера "маленьким іноземцем". Тайсон вважає, що Усика ніхто не знає за кордоном.

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Ф'юрі: Мені байдуже на Олександра Усика

Мені байдуже на Олександра Усика. Усик – маленький іноземець, ніхто не знає його імені. Нікому нема до нього справи,

– сказав Ф'юрі.

Також "Циганський король" запевнив, що сконцентрований лише на собі, інші боксери його не цікавлять.

"Усик піднявся у вазі та побив бодибілдера. Йому запропонували битися у грудні, але він відмовився. Якщо наступного року він вирішить піти в крузервейт – дозвольте йому це зробити. Мені байдуже, що роблять інші люди. Я зосереджений на своєму житті", – додав Тайсон.

Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі

Нещодавно Тайсон опублікував відео з тренувань, він показав як Олександр Усик боксуватиме проти нього.

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, наголосив, що головною ціллю його клієнта є бій з Олександром Усиком. За його словами, цей поєдинок може відбутися вже на початку 2023 року.

Очільник Top Rank Боб Арум також розповів, коли може відбутися бій між Усиком і Ф’юрі.