Сын Фьюри сфотографировался с Усиком перед битвой за абсолют: неожиданное фото

Уже через несколько часов Александр Усик и Тайсон Фьюри поборются за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Накануне долгожданного поединка появилась интересная фотография с участием украинского боксера.

Сын Тайсона Фьюри сделал памятное фото с соперником своего отца в саудовском Эр-Рияде – Александром Усиком. Украинский боксер предстал в красивой красной вышиванке, которую ему презентовали накануне официальных мероприятий перед поединком.

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Правильный выбор Фьюри-младшего

Интересно, как на это отреагировал "Цыганский король".

В соцсетях Фьюри-джуниора появились совместные фотографии с другим украинским боксером и легендой бокса – Владимиром Кличко, который прилетел в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика.

Также сын Фьюри сделал фото с Эвандером Холифилдом.



Сын Тайсона с Усиком / Фото из инстаграма Фьюри-джуниора



Фьюри-младший с Владимиром Кличко / Фото из инстаграма сына Тайсона

Долгожданная битва за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Усик – Фьюри станет вишенкой на торте под названием вечер бокса в Саудовской Аравии.

Хевивейт впервые с 1999-го года получит абсолютного чемпиона мира. Тогда все три из трех поясов собрал Леннокс Льюис, который одолел Эвандера Холифилда. Теперь настало время Усика или Фьюри. Бой между Александром и Тайсоном начнется не раньше 01:00 ночи в Украине.

Официальным транслятором поединка в Украине будет MEGOGO.