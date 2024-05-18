Сын Тайсона Фьюри сделал памятное фото с соперником своего отца в саудовском Эр-Рияде – Александром Усиком. Украинский боксер предстал в красивой красной вышиванке, которую ему презентовали накануне официальных мероприятий перед поединком.
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Правильный выбор Фьюри-младшего
Интересно, как на это отреагировал "Цыганский король".
В соцсетях Фьюри-джуниора появились совместные фотографии с другим украинским боксером и легендой бокса – Владимиром Кличко, который прилетел в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика.
Также сын Фьюри сделал фото с Эвандером Холифилдом.
Сын Тайсона с Усиком / Фото из инстаграма Фьюри-джуниора
Фьюри-младший с Владимиром Кличко / Фото из инстаграма сына Тайсона
Долгожданная битва за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Усик – Фьюри станет вишенкой на торте под названием вечер бокса в Саудовской Аравии.
Хевивейт впервые с 1999-го года получит абсолютного чемпиона мира. Тогда все три из трех поясов собрал Леннокс Льюис, который одолел Эвандера Холифилда. Теперь настало время Усика или Фьюри. Бой между Александром и Тайсоном начнется не раньше 01:00 ночи в Украине.
Официальным транслятором поединка в Украине будет MEGOGO.