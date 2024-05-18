Син Тайсона Ф'юрі зробив пам'ятне фото із суперником свого батька у саудівському Ер-Ріяді – Олександром Усиком. Український боксер постав у красивій червоній вишиванці, яку йому презентували напередодні офіційних заходів перед поєдинком.

Варто дізнатись Усик – Ф'юрі: де дивитись вогняний бій за абсолют в Україні – розклад трансляцій

Правильний вибір Ф'юрі-молодшого

Цікаво, як на це відреагував "Циганський король".

У соцмережах Ф'юрі-джуніора з'явились спільні світлини із іншим українським боксером та легендою боксу – Володимиром Кличком, який прилетів у Ер-Ріяд, аби підтримати Усика.

Також син Ф'юрі зробив фото із Евандером Холіфілдом.



Син Тайсона із Усиком / Фото з інстаграму Ф'юрі-джуніора



Ф'юрі-молодший із Володимиром Кличком / Фото з інстаграму сина Тайсона

Довгоочікувана битва за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті Усик – Ф'юрі стане вишенькою на торті ід назвою вечір боксу у Саудівській Аравії.

Хевівейт вперше з 1999-го року отримає абсолютного чемпіона світу. Тоді всі три з трьох поясів зібрав Леннокс Льюїс, який здолав Евандера Холіфілда. Тепер настав час Усика чи Ф'юрі. Бій між Олександром та Тайсоном розпочнеться не раніше 01:00 ночі в Україні.

До слова. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію двобою.

Офіційним транслятором поєдинку в Україні буде MEGOGO.