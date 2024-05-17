Последняя встреча перед битвой: онлайн-трансляция церемонии взвешивания "боя века" Усик – Фьюри

Уже в субботу, 18 мая, состоится эпохальное событие в мире бокса. Впервые за последнюю четверть века в "королевской" весовой категории появится абсолютный чемпион.

На даный момент в столице Саудовской Аравии подходят к концу официальные мероприятия медианедели перед поединком Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кульминацией же станет выход в ринг обоих боксеров на “Kingdom Arena”, пишет 24 Канал.

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Последнее мероприятие перед боем

Накануне состоялась финальная пресс-конференция спортсменов. После нее боксеры провели битву взглядов, но британец устроил на ней клоунаду и и не смог посмотреть в глаза украинскому чемпиону.

В пятницу же, 17 мая, боксеры примут участие в официальной церемонии взвешивания. Эту процедуру пройдут все участники андеркарда вечера бокса в Эр-Рияде.

Она начнется в 20:00. Выход претендентов на абсолют Александра Усика и Тайсона Фьюри ожидается в 21:00.

Смотрите онлайн церемонию взвешивания перед боем Усик – Фьюри

. После объявления боя Усик – Фьюри явным фаворитом считался британский боксер. Однако за день до битвы букмекеры изменили свое мнение и сейчас минимальное преимущество уже отдают украинскому чемпиону.

Напомним, что "бой века" состоится в ночь с 18 на 19 мая и начнется не раньше 00:30. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.