Усик против дерзкого Фьюри: во сколько начнется супербой за абсолютное чемпионство

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри впервые за последние 25 лет определят абсолютного чемпиона хевивейта. Соперники сразятся за четыре основных титула королевского дивизиона.

Почти два года продолжались переговоры об организации долгожданного поединка двух непобежденных топ-звезд бокса. Бой дважды переносили, но наконец организаторы определили окончательную дату, пишет 24 Канал.

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Где и когда состоится бой Усик – Фьюри

Супершоу состоится в субботу, 18 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В главном поединке вечера встретятся обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик и чемпион WBC Тайсон Фьюри.

Во сколько начнется Усик – Фьюри

Вечер бокса в Эр-Рияде начнется в 19:00. В андеркарде главного боя состоится девять поединков.

Трансляция боя Усик – Фьюри стартует в 00:30 по Киеву. Однако выход боксеров в ринг стоит ожидать не раньше 01:00 по киевскому времени. Это зависит от того, сколько продлятся поединки андеркарта.

Постер боя Усик – Фьюри / Фото Top Rank Boxing

Кто будет транслировать Усик – Фьюри

В Украине "бой века" будет транслировать медиасервис MEGOGO – официальный транслятор вечера бокса. Следить за поединками можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и на специальной странице, созданной для боя суперчемпионов.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри. Там будут все важнейшие события на Kingdom Arena, видео самых интересных моментов боя, а по окончании полный видеообзор битвы.