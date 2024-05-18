Майже два роки тривали перемовини про організацію довгоочікуваного поєдинку двох непереможених топ-зірок боксу. Бій двічі переносили, але нарешті організатори визначили остаточну дату, пише 24 Канал.

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Де та коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі

Супершоу відбудеться у суботу, 18 травня, на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У головному поєдинку вечора зустрінуться володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

О котрій годині розпочнеться Усик – Ф'юрі

Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00. В андеркарді головного бою відбудеться дев'ять поєдинків.

Трансляція бою Усик – Ф'юрі стартує о 00:30 за Києвом. Проте вихід боксерів у ринг варто очікувати не раніше 01:00 за київським часом. Це залежить від того, скільки триватимуть поєдинки андеркарту.

Постер бою Усик – Ф'юрі / Фото Top Rank Boxing

Хто транслюватиме Усик – Ф'юрі

В Україні "бій століття" транслюватиме медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор вечора боксу. Слідкувати за поєдинками можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та на спеціальній сторінці, створеній для бою суперчемпіонів.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Там будуть усі найважливіші події на Kingdom Arena, відео найцікавіших моментів бою, а по закінченню повний відеоогляд битви.