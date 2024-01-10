"Подсунули свинью" Усику: россиянин будет боксировать в андеркарде боя за абсолют

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет бой в андеркарде поединка за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Организаторы пригласили на шоу 40-летнего боксера, полтора года не выходившего на ринг.

Более месяца остается до поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом хевийта.

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О чем думали организаторы

Тем временем определился один из поединков, который состоится в андеркарде боя за абсолют. Организаторы забыли, что Александр Усик представляет Украину и пригласили для участия в шоу представителя страны-агрессора. По информации инсайдера Майка Коппинджера, россиянин Сергей Ковалев проведет бой с непобежденным шведом Робином Сафаром.

"Сергей Ковалев вернется 17 февраля в Эр-Рияде в андеркарде боя Фьюри – Усик, сообщают источники ESPN. Ковалев встретится с непобежденным Робином Сафаром в тяжелом весе.

40-летний Ковалев сразится впервые с мая 2022 года и во второй раз после того, как был жестко нокаутирован Канело", – сообщил инсайдер.

Отметим, что ранее Сергей Ковалев дружил с украинскими боксерами – Александром Усиком и Василием Ломаченко. Боксеры поддерживали друг друга перед поединками и тепло здоровались при встрече.

Однако после начала полномасштабного вторжения Ковалев не определился, кого поддерживать. Россиянин опубликовал лишь один пост со словами: "Миру мир".