Понад місяць залишається до поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном хевійту.

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Про що думали організатори

Тим часом визначився один з поєдинків, який відбудеться в андеркарді бою за абсолют. Організатори чомусь забули, що Олександр Усик представляє Україну та запросили для участі в шоу представника країни-агресора. За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, росіянин Сєргєй Ковальов проведе бій з непереможеним шведом Робіном Сафаром.

"Сєргєй Ковальов повернеться 17-го лютого в Ер-Ріяді в андеркарді бою Ф'юрі – Усик, повідомляють джерела ESPN. Ковальов зустрінеться з непереможеним Робіном Сафаром у важкій вазі.

40-річний Ковальов битиметься вперше з травня 2022 року і вдруге після того, як був жорстко нокаутований Канело", – повідомив інсайдер.

Зазначимо, що раніше Сєргєй Ковальов товаришував з українськими боксерами – Олександром Усиком та Василем Ломаченком. Боксери підтримували один одного перед поєдинками та тепло віталися при зустрічі.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Ковальов не визначився, кого підтримувати. Росіянин опублікував лише один пост зі словами: "Миру мир".

Важливо. Бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У контракті на поєдинок прописаний реванш, але він відбудеться за однієї умови.