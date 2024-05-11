"Он непобедимый": промоутер Фьюри оценил уровень Усика и дал прогноз на "бой века"

До эпохальной битвы за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри остается все меньше времени. Она состоится 18 мая в Эр-Рияде на "Kingdom Arena".

Оба боксера уже прибыли в Саудовскую Аравию. Они проводят завершающие тренировки и готовятся к официальным процедурам перед стартом поединка.

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Уважение к Усику

Своими ожиданиями от боя поделился промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен. Он дал оценку боксерскому наследию Александра Усика и рассказал, могут ли игры разума и постоянный трэш-ток Тайсона Фьюри повлиять на украинского чемпиона.

Усик – сложный соперник. Он непобедимый как профессионал, и у него безупречная любительская и профессиональная карьеры. Не считаю, что вы можете одолеть его играми разума. Я не думаю, что он настолько глуп, чтобы вестись на это,

– заявил Уоррен.

Несмотря на это, 72-летний промоутер верит в победу своего боксера и назвал сценарий, который он хочет увидеть в ринге:

"Когда прозвучит первый гонг, ход боя будет зависеть от того, кто будет контролировать ситуацию и кто навяжет свой стиль. Вот что нужно делать Тайсону – навязать свой стиль. Я думаю, что он способен сделать это, и мне нравится думать, что это будет похоже на его второй бой с Деонтеем Уайлдером. Вот как я хотел бы, чтобы все прошло".

Речь идет о поединке в Лас-Вегасе, который состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри активно начал тот бой, захватив инициативу, и уже в третьем раунде Уайлдер оказался в нокдауне. Британец продолжал после этого доминировать и победил техническим нокаутом в седьмом раунде. То поражение стало первым для "Бронзового бомбардировщика" на профессиональном уровне, до этого он провел 10 успешных защит титула.

Напомним, что накануне свой прогноз на бой за абсолют дал Тони Белью. Он считает, что стиль Тайсона Фьюри является удобным для Александра Усика и заявил, что украинец одержит победу по очкам.