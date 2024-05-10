Оба боксера уже закончили подготовку к эпохальной битве в тренировочных лагерях. Они находятся в невероятной физической форме и излучают уверенность в своих силах и будущей победе.

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Стиль Фьюри является удобным для Усика

Своими ожиданиями от поединка на "Kingdom Arena" поделился бывший чемпион мира Тони Белью. Он считает, что лучшее время проведения битвы против Александра Усика уже прошло для "Цыганского короля" и объяснил свою позицию:

"Я думаю, что Тайсон Фьюри имел лучшие шансы победить, когда работал со своим дядей Питером Фьюри, потому что именно тогда он был неортодоксальным, большим, неудобным бойцом, который использовал габариты в свою пользу.

Теперь он тот боец, который любит давить на соперников и искать нокаут под руководством блестящего Шугара-Гилла Стюарда. Теперь он другой боец, он ищет возможность для нокаута, и это музыка для ушей Александра Усика".

По мнению британца, габариты все же могут сыграть свою роль в "бою века", однако он, выбирая фаворита, назвал украинского боксера, которого считает более качественным бойцом.

Тайсон Фьюри может быть слишком тяжелым, но, на мой взгляд, и по моему опыту, Александр Усик выигрывает по очкам. Мы должны рассматривать это в контексте: если бы Александр Усик и Тайсон Фьюри имели одинаковые габариты, то в этом бою не было бы чего обсуждать,

– сказал Белью.

Напомним, что Тони Белью закончил свою карьеру после поражения именно от Александра Усика. В 2018 году украинец нокаутом победил своего соперника, защитив статус абсолюта в крузервейте, после чего поднялся в супертяжелую весовую категорию.

Важно. Бой Усик – Фьюри можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и видеообзор поединка.

Отметим, что в середине октября между боксерами должен состояться реванш, впрочем, его победитель уже не будет иметь звание абсолюта, ведь на кону не будет стоять пояс IBF. Его 1 июня разыграют между собой Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа.