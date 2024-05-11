Обидва боксери вже прибули в Саудівську Аравію. Вони проводять завершальні тренування та готуються до офіційних процедур перед стартом поєдинку.
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Повага до Усика
Своїми очікуваннями від бою поділився промоутер "Циганського короля" Френк Воррен. Він дав оцінку боксерській спадщині Олександра Усика та розповів, чи можуть ігри розуму й постійний треш-ток Тайсона Ф'юрі вплинути на українського чемпіона.
Усик – складний суперник. Він непереможений як професіонал, і у нього бездоганна аматорська та професійна кар’єри. Не вважаю, що ви можете здолати його іграми розуму. Я не думаю, що він настільки дурний, щоб вестися на це,
– заявив Воррен.
Попри це, 72-річний промоутер вірить у перемогу свого боксера та назвав сценарій, який він хоче побачити в ринзі:
"Коли пролунає перший гонг, хід бою залежатиме від того, хто буде контролювати ситуацію та хто нав’яже свій стиль. Ось що потрібно робити Тайсону – нав’язати свій стиль. Я думаю, що він здатен зробити це, і мені подобається думати, що це буде схоже на його другий бій з Деонтеєм Вайлдером. Ось як я хотів би, щоб все пройшло".
Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на бій за абсолют дав Тоні Белью. Він вважає, що стиль Тайсона Ф'юрі є зручним для Олександра Усика та заявив, що українець здобуде перемогу за очками.