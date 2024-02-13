Фрэнк Уоррен поделился мыслями о новой дате боя своего клиента против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика. Он уверен, что бой состоится 18 мая.
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Уоррен о рассечении Фьюри
"Рассечения и кровь всегда выглядят плохо, но через несколько недель они могут выглядеть совсем иначе. Если он уверен, то и я уверен. Он не будет принимать дату, которая сорвется.
Есть давление со стороны руководящих органов, потому что они хотят, чтобы за пояса дрались. Это должно произойти именно в этот день (18 мая). Я вполне уверен, что так и будет. У него и раньше были сильные рассечения. Он чувствует, что оно заживет в течение следующих пары месяцев, и у него будет 6 недель на подготовку", – заметил промоутер.
По словам специалиста, Фьюри находится в прекрасной форме и стремится к новой дате.
Вопреки всем нелепым слухам, он был в прекрасной форме. Нужно только посмотреть на несколько его фотографий, чтобы увидеть это. Теперь у него другая дата, к которой он стремится. Это не является чем-то необычным для бокса. На протяжении многих лет было много боев, которые были отложены,
– добавил Уоррен.
Усик – Фьюри: главное о бое
- Менее чем за две недели до запланированного поединка Тайсон Фьюри объявил о его отсрочке. Причиной стало то, что во время спарринга он получил рассечение.
- Так что, теперь в контракте появился новый пункт – Фьюри будет оштрафован, если он снова отменит бой против Александра Усика.
- Стоит отметить, что это не первый раз, когда Фьюри переносит бой. Изначально боксеры должны были столкнуться в декабре 2023 года. Но после поединка с Франсисом Нганну в октябре британец решил взять больше времени на восстановление.
- Новая дата поединка – 18 мая 2024 года. Место проведения остается тем же – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.