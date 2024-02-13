Фрэнк Уоррен поделился мыслями о новой дате боя своего клиента против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика. Он уверен, что бой состоится 18 мая.

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Уоррен о рассечении Фьюри

"Рассечения и кровь всегда выглядят плохо, но через несколько недель они могут выглядеть совсем иначе. Если он уверен, то и я уверен. Он не будет принимать дату, которая сорвется.

Есть давление со стороны руководящих органов, потому что они хотят, чтобы за пояса дрались. Это должно произойти именно в этот день (18 мая). Я вполне уверен, что так и будет. У него и раньше были сильные рассечения. Он чувствует, что оно заживет в течение следующих пары месяцев, и у него будет 6 недель на подготовку", – заметил промоутер.

По словам специалиста, Фьюри находится в прекрасной форме и стремится к новой дате.

Вопреки всем нелепым слухам, он был в прекрасной форме. Нужно только посмотреть на несколько его фотографий, чтобы увидеть это. Теперь у него другая дата, к которой он стремится. Это не является чем-то необычным для бокса. На протяжении многих лет было много боев, которые были отложены,

– добавил Уоррен.

Усик – Фьюри: главное о бое