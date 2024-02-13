Френк Воррен поділився думками про нову дату бою свого клієнта проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Він впевнений, що бій відбудеться 18 травня.
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Воррен про розсічення Ф'юрі
"Розсічення та кров завжди виглядають погано, але через декілька тижнів вони можуть виглядати зовсім інакше. Якщо він впевнений, то і я впевнений. Він не буде приймати дату, яка зірветься.
Є тиск з боку керівних органів, тому що вони хочуть, щоб за пояси билися. Це має статися саме в цей день (18 травня). Я цілком упевнений, що так і буде. У нього і раніше були сильні розсічення. Він відчуває, що воно загоїться протягом наступних пари місяців, і в нього буде 6 тижнів на підготовку", – зауважив промоутер.
За словами фахівця, Ф'юрі перебуває у чудовій формі та прагне до нової дати.
Всупереч усім безглуздим чуткам, він був у чудовій формі. Потрібно лише подивитися на кілька його фотографій, щоб побачити це. Тепер у нього інша дата, до якої він прагне. Це не є чимось незвичайним для боксу. Протягом багатьох років було багато боїв, які були відкладені,
– додав Воррен.
Усик – Ф'юрі: головне про бій
- Менше ніж за два тижні до запланованого поєдинку Тайсон Ф'юрі оголосив про його відтермінування. Причиною стало те, що під час спарингу він отримав розсічення.
- Отже, тепер у контракті з'явився новий пункт – Ф'юрі буде оштрафований, якщо він знову скасує бій проти Олександра Усика.
- Варто відзначити, що це не перший раз, коли Ф'юрі переносить бій. Спочатку боксери мали зіткнутися в грудні 2023 року. Але після поєдинку з Франсісом Нганну у жовтні британець вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Нова дата поєдинку – 18 травня 2024 року. Місце проведення залишається тим же – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.