Френк Воррен поділився думками про нову дату бою свого клієнта проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Він впевнений, що бій відбудеться 18 травня.

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Воррен про розсічення Ф'юрі

"Розсічення та кров завжди виглядають погано, але через декілька тижнів вони можуть виглядати зовсім інакше. Якщо він впевнений, то і я впевнений. Він не буде приймати дату, яка зірветься.

Є тиск з боку керівних органів, тому що вони хочуть, щоб за пояси билися. Це має статися саме в цей день (18 травня). Я цілком упевнений, що так і буде. У нього і раніше були сильні розсічення. Він відчуває, що воно загоїться протягом наступних пари місяців, і в нього буде 6 тижнів на підготовку", – зауважив промоутер.

За словами фахівця, Ф'юрі перебуває у чудовій формі та прагне до нової дати.

Всупереч усім безглуздим чуткам, він був у чудовій формі. Потрібно лише подивитися на кілька його фотографій, щоб побачити це. Тепер у нього інша дата, до якої він прагне. Це не є чимось незвичайним для боксу. Протягом багатьох років було багато боїв, які були відкладені,

– додав Воррен.

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