Собираются использовать все свои трюки, - Уоррен прокомментировал судейство перед боем Усик - Фьюри

В саудовском Эр-Рияде 18 мая будет определено имя первого абсолютного чемпиона мира хевивейта в эпоху четырех поясов. На "Kingdom Arena" за это звание будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Эта битва вызывает ажиотаж среди всего боксерского сообщества. Ее представители делают прогнозы на поединок и анализируют различные факторы, которые могут иметь важное влияние на определение победителя.

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Промоутер Фьюри ожидает качественное судейство

Одной из тем, которую активно обсуждают, является судейство. Оно должно соответствовать уровню события и быть максимально беспристрастным.

Своим мнением по этому поводу поделился промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Фрэнк Уоррен. Он ожидает выбор профессионального рефери, который имеет авторитет.

Мы не хотим никаких противоречий. Нам нужен кто-то, кого все уважают и кто будет очень сильным. Рефери в бою Усика с Дюбуа был просто смешным. Совершенно нелепо все это. Был ли это удар ниже пояса, или нет, он дал ему время, а потом, когда он захотел драться, сказал: "Нет, возьми еще тайм-аут".

Я уверен, что они собираются использовать все свои трюки. Вот что произойдет, а Тайсон – опытный профессионал, опытный воин, и он знает, что ему надо делать, – сказал Уоррен.

Речь идет о бое Александра Усика и Даниэля Дюбуа , который состоялся 26 августа во Вроцлаве. Тогда британец нанес грязный удар ниже пояса, а сторонники Дюбуа подняли медийный шум, заявляя, что удар был совершен на корректной высоте и это должен был быть нокаут.

Напомним, что ранее президент WBC Маурисио Сулейман также высказывался относительно судейства в "бою века". Он считает, что поединок Усик – Фьюри должно судить большее количество рефери.