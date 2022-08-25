Промоутер Джошуа назвал фаворита возможного поединка Усик – Фьюри

Александр Усик 20 августа победил Энтони Джошуа в реванше. После этого в СМИ активно начали обсуждать возможное сражение украинца против Тайсона Фьюри.

Хирн: Я бы предпочел Александр Усик

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился мыслями о возможном бое Тайсона Фьюри против Александра Усика. Он назвал фаворита этой встречи.

Читайте также Пусть идет в конец очереди с другими неудачниками, – Фьюри о желании Уайлдера сразиться с Усиком

"Я бы предпочел Александру Усику в этом бою. Я просто думаю, что он настолько хорош. Они оба очень умные бойцы.

На самом деле это не очень хорошее сражение для просмотра, но это интригующий поединок. Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком, но ему, возможно, придется, потому что это большие деньги", – сказал Хирн.

Что известно о возможном бое Усик – Фьюри