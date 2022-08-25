Промоутер Джошуа назвал фаворита возможного поединка Усик – Фьюри
25 августа 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:BoxingScene
Александр Усик 20 августа победил Энтони Джошуа в реванше. После этого в СМИ активно начали обсуждать возможное сражение украинца против Тайсона Фьюри.
Хирн: Я бы предпочел Александр Усик
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился мыслями о возможном бое Тайсона Фьюри против Александра Усика. Он назвал фаворита этой встречи.
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"Я бы предпочел Александру Усику в этом бою. Я просто думаю, что он настолько хорош. Они оба очень умные бойцы.
На самом деле это не очень хорошее сражение для просмотра, но это интригующий поединок. Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком, но ему, возможно, придется, потому что это большие деньги", – сказал Хирн.
Что известно о возможном бое Усик – Фьюри
- После своей победы украинский боксер обратился к "Цыганскому королю" с просьбой отложить свою пенсию на потом. Тайсон не стал долго ждать ответа и мгновенно отреагировал.
- Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о возможном противостоянии Александра с Тайсоном. Он отметил, что "Цыганский король" должен принять окончательное решение к этой пятнице, 26 августа.
- По его словам, бой могут провести в конце этого года или в начале 2023-го.
- Фьюри заявил, что выйдет на ринг, если ему заплатят полумиллиарда долларов.