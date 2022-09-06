Не представляю, что Усик победит Фьюри, – тренер Джошуа о возможном противостоянии

Александр Усик 20 августа во второй раз победил Энтони Джошуа и успешно защитил свои титулы. После реванша все начали активно обсуждать возможную встречу украинца с Тайсоном Фьюри.

Тренер: Возможно, все закончится третьим поединком с Усиком

Анхель Фернандес, тренер Энтони Джошуа, поделился своим мнением о возможном противостоянии Усик – Фьюри. Он назвал своего фаворита.

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Усик доставит проблемы Фьюри. Но я думаю, что Тайсон найдет способ победить. Он очень большой, высокий и длиннорукий. Лично я не представляю, что Усик победит Фьюри. Но это делает сверхтяжелый дивизион таким интересным,

– подчеркнул тренер.

Специалист надеется, что его подопечный сможет выйти на ринг против Фьюри. Также он заявил о возможной третьей встрече с украинцем.

"Джошуа восстановится, и надеюсь, что мы доберемся до боя с Тайсоном Фьюри. Кто знает, возможно, все закончится третьим поединком с Усиком.

На мой взгляд, нам необходимо подождать, когда команда объявит имена возможных соперников, и у нас состоится очередная встреча. Но это должен быть кто-нибудь из топ-10.

Джошуа все еще многому научится в зале. Он проведет 2 – 3 поединка, и мы посмотрим, как сложится поединок Фьюри – Усик. А потом увидим, где мы окажемся в конце следующего года", – добавил Фернандес.

Кто встретится с Фьюри в следующем поединке

После реванша боксеры, как и Усик, так и Фьюри, говорили о возможной встрече. Однако "Цыганский король" желает встречи уже в этом году. Александр недавно сообщил, что согласится на бой только с нового 2022 года, поскольку ему нужно время для восстановления после реванша.

Тайсон подчеркнул, что не будет ждать Усика, поэтому решил искать потенциального соперника. Он записал видеообращение Энтони Джошуа и вызвал его на бой. Тот не стал долго ждать и ответил Тайсону.

Энтони заверил, что готов вернуться на ринг уже в декабре этого года.