Джойс: Я думаю, что это другой бой

Британский боксер Джо Джойс прокомментировал возможное сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Я всегда думал, что Фьюри победит Усика, потому что он больше. Он может стать в стойку левшей, у него больший размах рук. Но с Джошуа Александр доказал, что может соперничать с большими ребятами.

Я думаю, что это другое сражение. По-моему, Усик просчитал Джошуа перед их поединком, а Фьюри более непредсказуем. У него быстрый джеб, хорошие защитные навыки.

Мне кажется, что Фьюри будет висеть на нем. Он выбьет Усика из колеи и сделает свою работу. Но я буду рад посмотреть этот поединок и увидеть, кто победит, потому что хочу сразиться с победителем", – сказал Джойс.

Кстати говоря. Джо Джойс в 2017 году дебютировал в профессиональном боксе. Уже через год он нокаутировал во 2-м раунде ямайца Ленроя Томаса, отобрав звание чемпиона Содружества. Также в 2018 году британец нокаутировал в 1 раунде американца Джо Хэнкса, завоевав вакантный титул континентального чемпиона WBA. В начале 2019 года боксер одержал победу техническим нокаутом в 6 раунде над бывшим чемпионом WBC Бермейном Стиверном.

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