Джойс: Я думаю, что это другой бой
Британский боксер Джо Джойс прокомментировал возможное сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Кстати Не Усик: Фьюри заявил о желании провести следующий бой в 2022 году
"Я всегда думал, что Фьюри победит Усика, потому что он больше. Он может стать в стойку левшей, у него больший размах рук. Но с Джошуа Александр доказал, что может соперничать с большими ребятами.
Я думаю, что это другое сражение. По-моему, Усик просчитал Джошуа перед их поединком, а Фьюри более непредсказуем. У него быстрый джеб, хорошие защитные навыки.
Мне кажется, что Фьюри будет висеть на нем. Он выбьет Усика из колеи и сделает свою работу. Но я буду рад посмотреть этот поединок и увидеть, кто победит, потому что хочу сразиться с победителем", – сказал Джойс.
Усик – Фьюри: что известно
- Тайсон Фьюри уже несколько раз собирался на пенсию, однако он все же решил вернуться на ринг, чтобы сразиться с Александром Усиком.
- Менеджер украинца Эгис Климас недавно рассказал, что "Цыганский король" согласился на поединок с Александром.
- Также об этом ранее уверял и президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. По его словам, Фьюри согласился на бой с Усиком.
- Ранее украинец заверил, что следующее его сражение состоится разве что в 2023, поскольку ему необходимо время для восстановления после реванша с Энтони Джошуа. Однако британец заявил, что не будет ждать Усика, поэтому выберет себе другого соперника.