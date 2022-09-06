Тренер: Можливо, все закінчиться третім поєдинком з Усиком

Анхель Фернандес, тренер Ентоні Джошуа, поділився своїми думками щодо можливого протистояння Усик – Ф'юрі. Він назвав свого фаворита.

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Усик завдасть проблем Ф’юрі. Але я думаю, що Тайсон знайде спосіб перемогти. Він дуже великий, високий і довгорукий. Особисто я не уявляю, що Усик переможе Ф’юрі. Але це робить надважкий дивізіон таким цікавим,

– наголосив тренер.

Фахівець сподівається, що його підопічний зможе вийти на ринг проти Ф'юрі. Також він заявив про можливу третю зустріч з українцем.

"Джошуа відновиться, і сподіваюся, що ми дістанемося до бою з Тайсоном Ф’юрі. Хто знає, можливо, все закінчиться третім поєдинком з Усиком.

На мою думку, нам необхідно почекати, коли команда оголосить імена можливих суперників, і у нас відбудеться чергова зустріч. Але це має бути хтось із топ-10.

Джошуа все ще має багато чого навчитися в залі. Він проведе 2 – 3 поєдинки, і ми подивимося, як складеться поєдинок Ф’юрі – Усик. А потім побачимо, де ми опинимося наприкінці наступного року", – додав Фернандес.

Хто зустрінеться з Ф'юрі у наступному поєдинку

Після реваншу боксери, як і Усик, так і Ф'юрі, говорили про можливу зустрічі. Однак "Циганський король" бажає зустрічі вже цього року. Олександр нещодавно повідомив, що погодиться на бій лише з нового 2022 року, оскільки йому потрібен час для відновлення після реваншу.

Тайсон наголоси, що не буде чекати Усика, тому вирішив шукати потенційного суперника. Він записав відеозвернення Ентоні Джошуа та викликав його на бій. Той не став довго чекати та відповів Тайсону.

Ентоні запевнив, що готовий повернутися на ринг вже цього грудня.