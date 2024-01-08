"Ожидают большие неприятности": боксер, бросавший вызов Усику, дал прогноз на бой за абсолют

Уже 17 февраля состоится бой, которого ожидают все ценители бокса в течение долгого времени. В столице Саудовской Аравии за статус абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас оба боксера находятся в тренировочном лагере. Там они стараются максимально качественно подготовиться к главному сражению в своей профессиональной карьере.

Читайте также Прогноз, базирующийся на опыте: Джошуа назвал фаворита супербитвы Усик – Фьюри

Прогноз от Чжилея

В ожидании боя, до которого остается чуть больше месяца, много людей обсуждают по какому сценарию он будет проходить и кто является фаворитом поединка. Исключением не стал и китайский супертяжеловес Чжан Чжилей.

По его словам, в битве за абсолют может что угодно произойти, а опыт подсказывает 40-летнему спортсмену, что пока не раздастся сигнал о начале боя – возможно все. Однако он небольшое предпочтение отдает все-таки украинскому чемпиону.

Бой с Фрэнсисом Нганну стал тревожным звонком для Фьюри. Если он будет готовиться к Усику так же, как к поединку с Нганну, его ждут большие неприятности. Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою из-за его навыков и преданности боксу,

– заявил Чжилей.

Напомним, что Чжан Чжилей в 2023 году дважды сенсационно победил Джо Джойса, при чем во второй раз он триумфовал благодаря нокауту уже в третьем раунде. В настоящее время китаец является обязательным претендентом на пояс WBO.