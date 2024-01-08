Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальному таборі. Там вони намагаються максимально якісно підготуватися до головної битви у своїй професійній кар'єрі.

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Прогноз від Чжілея

В очікуванні бою, до якого залишається трішки більше, ніж місяць, багато людей обговорюють за яким сценарієм він відбуватиметься та хто є фаворитом поєдинку. Виключенням не став і китайський суперважковаговик Чжан Чжілей.

За його словами, у битві за абсолют може що завгодно статися, а досвід підказує 40-річному спортсмену, що поки не пролунає сигнал про початок бою – можливо все. Проте він невеличку перевагу віддає все ж таки українському чемпіону.

Бій із Френсісом Нганну став тривожним дзвінком для Ф'юрі. Якщо він готуватиметься до Усика так само як до поєдинку з Нганну, на нього чекають великі неприємності. Прямо зараз я схиляюся до перемоги Усика в цьому бою через його навички та відданість боксу,

– заявив Чжілей.

Нагадаємо, що Чжан Чжілей у 2023 році двічі сенсаційно переміг Джо Джойса, при чому вдруге він тріумфував завдяки нокауту вже у третьому раунді. Наразі китаєць є обов'язковим претендентом на пояс WBO.

Цікаво. У листопаді 2023 року Чжан Чжілей кинув виклик Олександру Усику. Тоді він заявляв, що Китаю потрібен його поєдинок з українцем та зухвало обіцяв нокаутувати суперника.