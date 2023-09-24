Это было второе сражение между боксерами. В первом поединке, который спортсмены провели в апреле 2023 года, китаец сенсационно одержал досрочную победу в шестом раунде, тогда врач остановил бой из-за большого отека под глазом Джойса, который не позволял британцу продолжать бой, пишет 24 Канал.

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Чжилей подтвердил, что первая победа была не случайна

В преддверии матча-реванша букмекеры уже не были уверены в победе Джо Джойса, оценивая шансы, как примерно равные. Китаец же снова продемонстрировал, что с ним следует считаться.

40-летний Чжилей досрочно завершил поединок нокаутом уже в третьем раунде. Он в начале боя имел небольшое преимущество, которое довольно быстро реализовал. Китаец ударом навстречу попал правой рукой в голову Джойса. Британец на родной арене упал, рухнув телом вперед, после чего рефери почти сразу остановил поединок.

Смотрите видеообзор боя с нокаутом Чжана Чжилея

Справка. Таким образом, 40-летний Чжилей остался обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет украинский чемпион Александр Усик. Сейчас первым в очереди на защиту стоит Филипп Хргович по линии IBF, затем же возможен бой между китайцем и украинцем. Промоутер Фрэнк Уоррен после поединка заявил, что в следующем году боксеры могут встретиться в ринге.