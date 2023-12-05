Признание от обидчика Ломаченко: Хейни неожиданно расхвалил Усика

5 декабря 2023, 20:55
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Источник:

DAZN Boxing

Теперь уже бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни поделился мнениями по поводу предстоящего поединка Усик – Фьюри. Американец отдал должное украинскому боксеру.

В феврале 2024 года в поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком определится абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона. В историческом поединке сойдутся сильнейшие боксеры современности.

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Хэйни восхищается Усиком

Девин Хейни высказал свое мнение по поводу будущего мегафайта. Американец с симпатией высказался об Усике, но выбрать победителя поединка не смог.

Усик – величайший боксер всех времен, но он сойдется также с выдающимся соперником. Я думаю, что это отлично для нашего спорта, это выдающееся событие, но я не могу выбрать победителя этого боя, не знаю кто выиграет,
– заметил Хейни.

  • Напомним, что в мае 2023 года Девин Хейни победил кума Александра Усика Василия Ломаченко. Американец сохранил за собой звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
  • Рассматривалась возможность провести реванш, но Хэйни отказался от этого варианта и оставил чемпионские пояса. 25-летний боксер решил подняться дивизионом повыше.
  • В ночь с 9 на 10 декабря Хейни проведет бой за титул WBC в первом полусреднем весе против Реджиса Прогрейса.
Автор: Сергій Шаховець