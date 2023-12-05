Признание от обидчика Ломаченко: Хейни неожиданно расхвалил Усика

Теперь уже бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни поделился мнениями по поводу предстоящего поединка Усик – Фьюри. Американец отдал должное украинскому боксеру.

В феврале 2024 года в поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком определится абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона. В историческом поединке сойдутся сильнейшие боксеры современности.

Читайте также "Это было бы большое сражение": Хейни признался, почему сорвался реванш против Ломаченко

Хэйни восхищается Усиком

Девин Хейни высказал свое мнение по поводу будущего мегафайта. Американец с симпатией высказался об Усике, но выбрать победителя поединка не смог.

Усик – величайший боксер всех времен, но он сойдется также с выдающимся соперником. Я думаю, что это отлично для нашего спорта, это выдающееся событие, но я не могу выбрать победителя этого боя, не знаю кто выиграет,

– заметил Хейни.